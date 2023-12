Satelliten im All sollen vor Hyperschallraketen warnen

Die SDA ist eine Unterorganisation der U.S. Space Force, die ein mehrschichtiges Satellitennetz zur Hyperschallraketenabwehr aufbauen will. Das Projekt umfasst eine Transportschicht , die aus einer Reihe miteinander verbundener Kommunikationssatelliten besteht, und eine Verfolgungsschicht , die Sensorsatelliten umfasst, die Daten sammeln und übertragen.

Die Sensorsatelliten von L3Harris spüren mit Infrarotsensoren bedrohliche Objekte auf und können diese in Echtzeit verfolgen. Die Daten werden dann über das Kommunikationsnetzwerk an die Einsatzkräfte weitergegeben. "Hyperschallraketen sind die destabilisierendsten kinetischen Waffen im Arsenal unserer Gegner, da sie ein unklares Flugprofil, unterschiedliche Startpunkte und eine hohe Manövrierfähigkeit aufweisen", so L3Harris in einer Aussendung.