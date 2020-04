Teslas Cybertruck muss für andere Farben mit Folie beklebt werden

Teslas Cybertruck hat bei der Präsentation für Staunen gesorgt, unter anderem durch seine eigenwillige Optik. Jene ist unter anderem durch die Materialwahl begründet. So besteht der Truck aus kaltgerolltem 30-fach gehärtetem Stahl - dasselbe Material, aus dem auch das SpaceX-Starship gemacht ist.

Die Materialwahl hat auch immer wieder die Frage aufgeworfen, was das für die möglichen Farben des Cybertrucks bedeutet. In ersten Bildern und Darstellungen war der Cybertruck immer in Grau zu sehen.

Nun hat sich Elon Musk selbst via Twitter zu der Frage zu Wort gemeldet. “Man kann ihn in jeder Farbe oder in jedem Muster folieren”, schreibt der Tesla-Chef auf eine entsprechende Frage auf Twitter.