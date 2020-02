Baby-Cybertruck besiegt Ford F-150 im Seilziehen

Als Tesla den Cybertruck präsentiert hat, sorgte ein Seilziehen zwischen dem Tesla-Pickup und dem beliebten Ford F-150 für Aufsehen. Der Cybertruck hat das Match gewonnen, Ford kündigte eine Revanche an, Elon Musk nahm die Herausforderung an. Doch zu einem Re-Match ist es bisweilen nicht gekommen.

Nun gab es eine Revanche. Doch weder Tesla noch Ford waren dabei involviert. Veranstaltet wurde das Seilziehen von technisch besonders versierten YouTubern "the Hacksmith", die extra dafür einen Cybertruck in nachgebaut haben - in einer Miniversion.