Ford macht Rückzieher: Kein Tauziehen mit Tesla Cybertruck

Das Duell "Ford Pick-up vs. Tesla Cybertruck" ist um eine Facette reicher: Zu einem erneuten Tauziehen zwischen den beiden Pick-up-Trucks wird es nicht kommen - zumindest zu keinem offiziellen Tauziehen. Der Grund: Ford hat einen Rückzieher gemacht.

Die Vorgeschichte: Bei der Präsentation des Tesla Cybertruck hat ein Video für Aufregung gesorgt, in dem der Tesla Pick-up einen Ford Pick-up im Seilziehen mit Leichtigkeit geschlagen hatte. Der Vergleich sei unfair, so die Kritik an dem Duell.