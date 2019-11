So schlägt sich der Tesla Cybertruck in Sachen Aerodynamik

Wenig Turbulenzen

Wie Electrek berichtet, stand das größte aerodynamische Fragezeichen hinter der scharfen Kante, welche den höchsten Punkt des Elektroautos bildet. Wie sich in der CFD-Simulation zeigt, wirkt sich diese Kante aber nur wenig störend auf die Windschlüpfrigkeit aus. Ein Strömungsabriss, wie er bei den meisten Pick-up-Trucks am Übergang von Fahrerkabine zur tiefer liegenden Ladefläche entsteht, kommt beim Cybertruck nicht vor.

Sog am Heck

Die größten Turbulenzen entstehen seitlich an den scharfen Kanten der A-Säule des Cybertruck. Die große Windschutzscheibe schiebt hier die Luftmassen zur Seite, an der Kante entstehen Luftwirbel. Laut Martin könnten diese Luftwirbel aber den Luftstrom über die Oberkante zusätzlich an die Karosserie drücken - was vorteilhaft ist. Bei der Windschlüpfrigkeit wollen Konstrukteure üblicherweise einen Luftstrom erzielen, der eng an der Oberfläche entlang fließt.

Die größten Barriere findet der Luftstrom am Cybertruck an der relativ senkrechten Fahrzeugfront vor. Am Heck entstehen dazu Luftwirbel, die einen Sogeffekt haben. Insgesamt scheint der Cybertruck aber relativ windschlüpfrig zu sein. Einen genauen cw-Wert (Strömungswiderstandskoeffizient) gibt Martin aber nicht an.