Tesla Cybertruck zeigt sich bei E-Sports-Turnier

Es ist dennoch möglich, dass diese Dach-Lichtleiste nicht in allen Ländern zulässig ist. Dasselbe gilt für die durchgehende Front-Lichtleiste. In diesem Fall müssten sich zukünftige Cybertruck-Fahrer in einigen Ländern darauf einstellen, dass ihr Elektro-Truck mit weniger Lichteffekten als erhofft ausgeliefert wird.