Tesla Cybertruck vs. Tesla Roadster: Designer simuliert Rennen

Der Sprint von 0 auf 100 km/h

Wie in der Realität hängt der Roadster den Cybertruck mit Leichtigkeit ab. Ein Blick auf die Beschleunigungsdaten: Tesla gibt an, dass der Cybertruck den Sprint von 0 auf 100 km/h in 2,9 Sekunden schafft. Der Roadster soll laut dem Elektroautohersteller die 100 km/h in 1,9 Sekunden schaffen.

Bis sich die beiden Elektroautos tatsächlich auf der Straße gegenüberstehen, wird noch einiges an Zeit vergehen. Während die Produktion des Tesla Roadster noch in diesem Jahr beginnen könnte, wird der Cybertruck bestimmt nicht vor 2021 von den Bändern laufen.