So öffnet man den neuen Tesla Roadster ohne Türgriffe

Minimalistisch

In dem Video wird auch noch ein kurzer Blick ins Innere des neuen Tesla Roadsters geworfen. Das Design des Prototyps ist minimalistisch und wirkt dadurch futuristisch. Das Lenkrad erinnert an Rennwagen, das große Display befindet sich in der Mittelkonsole. Im Gegensatz zu vielen Prototypen anderer Autohersteller, die in ihre Wagen so viele Bildschirme wie möglich einbauen, wirkt das geradezu spartanisch.

Wenn Tesla seinen Zeitplan einhalten kann, sollen die erste Modelle des neuen Roadster 2020 ausgeliefert werden. Von 0 auf 100 soll er in 1,9 Sekunden beschleunigen. Die Reichweite soll bis zu 1000 Kilometer betragen. Der Preis wird um die 200.000 US-Dollar betragen.