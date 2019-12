Elon Musk bei Spritztour im Tesla Cybertruck gesichtet

Elon Musk scheint derzeit seine privaten Model 3 und Model S gegen einen Cybertruck getauscht zu haben. Der Tesla-CEO wurde am Wochenende bei mehreren Ausfahrten mit dem elektrischen Pick-Up gesichtet. Das Fahrzeug wird von allen Beobachtern als "riesig" beschrieben. So fotografierte der Twitter-Nutzer Codysimms den Truck in der Nähe des Flughafens von Los Angeles.