SAIC kündigt Feststoffakku mit 400 Wh/kg für E-Autos an

Nicht ganz so optimistisch ist Marcus Jahn, Batterieforscher am AIT Institute of Technology. Der Experte geht zwar davon aus, dass Feststoffbatterien mit Flüssigkeitsanteil in 5 Jahren die Serienreife erreichen werden - bis reine Feststoffakkus auf den Markt kommen, werde es aber wohl noch um die 10 Jahre dauern.