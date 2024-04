Tesla Cybertruck kommt im Mai erstmals nach Österreich

In den USA ist die Auslieferung des elektrischen Tesla-Pickups bereits im Dezember angelaufen. In Europa ist vom Cybertruck noch keine Spur. Noch diese Woche feiert das Fahrzeug in Berlin seine Europapremiere. Anschließend geht der Cybertruck auf Tournee und kann in 100 Locations in Europa besichtigt werden.

Am 21. Mai kommt der Tesla-Pickup dann erstmals nach Österreich und kann von allen Interessierten begutachtet werden. Mit Probefahrten sollte man nicht rechnen. Laut Tesla wird der Cybertruck lediglich ausgestellt.

Cybertruck in Wien und Salzburg

Bis 25. Mai wird er im Wiener Tesla Delivery Center in der Triester Straße 207-209 zu sehen sein, wie Tesla in einer Aussendung mitteilt. Anschließend stellt der US-Autobauer seinen Cybertruck in Salzburg aus - vom 29. Mai bis 1. Juni.

Auf einer eigens eingerichteten Tesla-Website sind alle Etappen der Cybertruck-Europa-Tour zu sehen. Dort kann man sich auch gleich für spezielle Events anmelden.

