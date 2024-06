So gut sieht der Cybertruck als Polizeiauto aus

Der Cybertruck ist derzeit definitiv eines der am futuristischsten Fahrzeugen am Automarkt. Die Bastler von Unpluggend Performance haben sich bereits einen Ruf als die Tesla-Tuner erarbeitet. Nun haben die kreativen Tesla-Umrüster eine neue Marke namens Up.Fit ins Leben gerufen, wo man sich vor allem mit dem Umbau von Teslas zu Polizeiautos fokussiert.

US-Polizei setzt bereits Teslas ein

In den USA werden Teslas bereits von Polizeieinheiten gekauft und verwendet. So hat etwa die Polizeieinheit South Pasadena Police in der Nähe von Los Angeles bereits 20 Tesla Model Y erworben, die es für Patrouillen in der Nachbarschaft nutzt. Laut der Plattform Electrek hat sich das Model Y mittlerweile als das Polizeifahrzeug der Wahl durchgesetzt.

Das hat Up.Fit aber nicht davon abhalten können, ihre Vision von einem Polizei-Cybertruck Wirklichkeit werden zu lassen – und das Ergebnis der Verwandlung kann sich durchaus sehen lassen, wie folgender Beitrag auf X zeigt: