So viel kostet es, einen Cybertruck zu vergolden

„When Life Gives you Lemons, You Paint That Shit Gold”. Der Titel eines Musikalbums könnte auch zu einer neuen Aktion eines YouTubers passen. Darin wird ein Tesla Cybertruck vergoldet.

Seit der Pickup-Truck ausgeliefert wird, gibt es immer wieder Berichte zu Problemen damit. Er bleibt etwa in Flüssen stecken, hackt beinahe Finger ab, rostet oder hat feststeckende Pedale. Man könnte hier auch von „Montagsmodellen“ sprechen – im englischen „Lemon“. Wenn das Leben dir also eine Zitrone gibt, dann mal diese Scheisse Gold an.

Der YouTube-Kanal JerryRigEverything hat genau das jetzt gemacht: