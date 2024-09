Russlands Armee nutzt angeblich bewaffnete Tesla Cybertrucks

Der tschetschenische Machthaber behauptet außerdem, Elon Musk hätte seinen Cybertruck per Internet deaktiviert.

Das bizarre Schauspiel rund um den Tesla Cybertruck und Ramsan Kadyrow hat den nächsten Akt erreicht. Der tschetschenische Machthaber hat ein Video veröffentlicht, in dem 2 mit Maschinengewehren bewaffnete Cybertrucks zu sehen sind.

Auf X fragte der Journalist Seth Abramson, warum Musk den Feinden von Amerika Fahrzeuge für die militärische Nutzung zur Verfügung stelle, ohne vor der US-Regierung dafür geradestehen zu müssen. Musk antworte ihm: „Bist du wirklich so zurückgeblieben, dass du glaubst, ich hätte einem russischen General einen Cybertruck geschenkt?“

Begonnen hat die Geschichte Mitte August . Kadyrow hat ein Video veröffentlicht, in dem er einen Cybertruck fährt. Auf der Ladefläche ist ein russisches NSV-Maschinengewehr im Kaliber 12,7x108mm auf einer Lafette montiert. Er dankte Musk herzlich für das angebliche Geschenk.

Einen Tag davor hatte sich Kadyrow auf Telegram beschwert, dass Musk einen Cybertruck aus der Ferne deaktiviert habe – und zwar den Cybertruck, den ihm Musk angeblich geschenkt hat. „Es ist nicht nett, dass Elon Musk so etwas macht. Erst macht er von ganzem Herzen teure Geschenke und dann deaktiviert er sie per Fernsteuerung.“

Laut Kadyrow habe er 2 weitere Cybertrucks in die Ukraine geschickt, wo sie jetzt russischen Truppen dienen. „Die westliche Technologie funktioniert gut gegen die westliche Technologie der Ukro-Nazis. Mobilität, Manövrierfähigkeit und Komfort – solche Qualitäten dieser Elektroautos haben an der Front hohen Wert. Das Deaktivieren aus der Ferne hatte auf sie keine Wirkung“, schreibt Kadyrow auf Telegram.

Cybertrucks sind vermutlich echt

Offiziell ist der Cybertruck weder in Russland, Belarus noch Tschetschenien verfügbar. Kadyrow hat anscheinend mehrere der E-Autos über Zwischenhändler aus den USA importiert.

Jedenfalls dürfte es nicht nur ein Mock-up oder Nachbau gewesen sein: Denn wäre es nur eine nachgebaute Cybertruck-Karosserie, die auf einem anderen Auto angebracht wurde, hätte das Fahrzeug nicht von Tesla deaktiviert werden können – es sei denn das Basisgefährt dafür wäre ebenfalls ein Tesla gewesen.

Es ist zumindest technisch möglich, dass Tesla den Cybertruck per GPS oder IP-Adresse in Tschetschenien lokalisiert und gesperrt hat. Was der offizielle Grund dafür ist, ist nicht bekannt. Bisher haben sich weder Tesla noch Elon Musk dazu geäußert.

Die Grundlage dafür könnte sein, dass Tesla bei einer frühen Charge der Cybertrucks im Kaufvertrag vermerkt hatte, dass im ersten Jahr nach der Auslieferung ein Weiterverkauf nicht erlaubt ist. Die entsprechende Passage wurde aber schon Ende 2023 aus den Kaufverträgen entfernt.

Cybertruck in dieser Form nicht für den Krieg geeignet

Dass die im aktuellen Video gezeigten Fahrzeuge wirklich Cybertrucks sind, ist plausibel. Dass sie aber so in der Ukraine eingesetzt werden, nicht. Sie sind mit Browning M2 Maschinengewehren im Kaliber .50 BMG bewaffnet. Das ist eine Waffe von westlichen und NATO-Ländern. Russland verwendet weder diese Waffe noch das Kaliber.