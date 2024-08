Musk dementiert geschenkten Cybertruck: “Bist du geistig zurückgeblieben?”

➤ Mehr lesen: Der Cybertruck wird zum Elektro-Panzer

General prahlte mit "Cyberbeast"

Kadyrow hatte zuvor in seinem Nachrichtenkanal bei Telegram mit einem Cybertruck von Tesla geprahlt. Er habe das "Cyberbeast" von Musk erhalten, behauptete der Chef der russischen Teilrepublik Tschetschenien im Nordkaukasus.

Nach einer Tour in der Hauptstadt Grosny zeigte sich der 47-Jährige in einem Video mit Geschosspatronen um den Hals an einem auf den Truck montierten Maschinengewehr. In dem Clip sagte Kadyrow: "Elon, danke!", obwohl nicht klar war, ob es sich um ein Geschenk handelte. Das "Cyberbeast" solle bald im russischen Krieg gegen die Ukraine Nutzen bringen.