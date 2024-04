Elon Musk enthüllt seine geheimen X-Accounts vor Gericht

Derbe Sprüche, fragwürdige Anspielungen und problematische Aussagen: Was auf den Burner-Accounts von Musk alles zu finden war.

Brody war nachweislich nicht mal im selben Bundesstaat und klagte Musk. Der Tesla-CEO wollte eigentlich das Transkript seiner Aussage im Zeugenstand geheim halten. Doch die gesamte 108 Seiten lange Abschrift fand ihren Weg an die Öffentlichkeit - sie ist unter diesem Link zu finden .

Ein solche falsche Behauptung hat Musk nun wieder einmal vor Gericht gebracht. Im vergangenen Juni hat er behauptet, der Student Ben Brody sei als Demonstrant auf einer Neonazi-Kundgebung in Oregon gewesen und habe dort eine False-Flag-Rauferei angezettelt.

Derbe Zweit-Accounts

Neben äußerst zweifelhaften Aussagen und problematischen Rechtfertigungen, wurden vor Gericht auch die geheimen X-Accounts von Musk enthüllt. Unter Eid musste er eingestehen, dass er 2 solche Burner-Accounts betreibt.

Einer dieser Accounts ist @ErmnMusk. Derzeit sind dort nur wenige Postings zu sehen, die Mehrzahl der Einträge dürfte längst gelöscht worden sein. Eine Recherche von Vice aus dem vergangenen Jahr hatte damals schon nahegelegt, dass dieser Account dem X-Besitzer zuzuordnen ist.

Damals fanden sich dort zahlreiche geschmacklose und fragwürdige Postings. So wurde beispielsweise behauptet, dass die betrügerische Kryptobörse FTX eine Geldwäschemaschine der US-Demokraten sei. In einem Posting wurde in eindeutigen NSFW-Ausdrücken die sexuelle Erregung gegenüber der ehemaligen Partnerin von FTX-CEO Bankman-Fried zum Ausdruck gebracht.

➤ Mehr lesen: Tödlicher Unfall: Tesla Autopilot funktioniert wie Spurhaltesystem