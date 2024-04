Musk kündigt an: Tesla präsentiert Roboter-Taxi im August

Keine Details genannt

Bis auf einen knappen Satz, teilte Musk keine weiteren Details mit. In den vergangenen Jahren hat der Firmenchef häufig von einem riesigen Netzwerk aus selbstfahrenden Tesla-Autos gesprochen, die einerseits zum Car-Sharing und andererseits als Roboter-Taxis dienen könnten.

So könnten Tesla-Besitzer*innen ihren privaten Wagen zu diesem Netzwerk hinzufügen, wenn sie ihn gerade nicht benötigen, so der frühere Plan von Musk. Was er nun am 8. August schlussendlich präsentieren wird, ist noch unklar.

