B-21 Raider: Das ist der neue Stealth-Bomber der USA

Nach langem Warten wurde in der Nacht auf Samstag eine neue Variante des atomwaffenfähigen Tarnkappenbombers präsentiert.

Die USA wollen insgesamt 100 der neuen Tarnkappenbomber in den nächsten 30 Jahren bauen. Die Kosten sollen sich auf über 203 Milliarden Dollar belaufen. Benannt ist der Bomber nach dem Doolittle Raid , dem ersten Angriff auf die japanischen Heimatinseln im Zweiten Weltkrieg.

Nahezu jeder Aspekt seiner Entwicklung unterliegt Geheimhaltung . Die Präsentation selbst war auch davon gekennzeichnet. So wurde das Flugzeug nur teilweise im Hangar gezeigt. Damit sollen primär Luftaufnahmen hochauflösender Satelliten verhindert werden. Ein deutlicher Unterschied zur öffentlichkeitswirksamen Präsentation seines Vorgängers im Jahr 1988.

Nach Jahren der geheimen Entwicklung wurde am Freitag der neue Tarnkappenbomber der USA vorgestellt. Der B-21 Raider ist der erste US-Bomber seit 30 Jahren. Er kann sowohl Atomsprengköpfe als auch konventionelle Waffen abwerfen.

Bereits sein Vorgänger ist für seine langen Einsätze bekannt. Im Oktober 2001 wurde dabei ein Rekord aufgestellt, als B-2-Piloten einen 44-stündigen Einsatz flogen, um die ersten Bomben in Afghanistan nach 9/11 abzuwerfen. Hintergrund ist, dass es nur wenige Flugplätze weltweit gibt, auf denen der B-2 landen kann. So braucht er aufgrund seiner Flügelspannweite einen besonders breiten Hangar. Jener muss außerdem klimatisiert sein, weil sonst die Temperatur im Cockpit so sehr steigen kann, dass die Bordcomputer beschädigt werden. Die Fenster des Cockpits lassen sich auch nicht zur Belüftung öffnen.

"Nukleare Triade"

Der B-21 ist Teil der “nuklearen Triade”, der USA. Neben dem Flugzeug zählen dazu auch von Raketensilos abgefeuerte Atomwaffen sowie solche, die von U-Booten aus abgefeuert werden können. Jene sollen in einer Zeit, wo vordergründig die Spannungen mit China zunehmen, modernisiert werden.