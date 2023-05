Warum die B-2 Stealth-Bomber seit 6 Monaten nicht geflogen sind

Nach einigen Zwischenfällen mit den Tarnkappenbombern wurde ein Flugverbot erlassen, das seit Dezember in Kraft ist.

Mitte Dezember vergangenen Jahres ist ein B-2 Spirit der US Air Force verunfallt. Der Tarnkappenbomber ist angeblich in eine Notlage geraten und musste zu einer Notlandung ansetzen. Dabei hat der Stealth-Bomber Feuer gefangen und wurde schwer beschädigt.

Kurz darauf wurden alle Tarnkappenbomber vom Typ B-2 Spirit mit einem Flugverbot belegt und so blieben die Bomber seither am Boden. Seit rund 6 Monaten ist also keiner der hochtechnologisierten Jets mehr abgehoben.