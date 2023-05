Neue Fotos zeigen riesige Bunker-Bombe vom B-2-Stealth-Jet

60 Meter dicke Betonschicht durchdringen

Der B-2 Spirit Stealth-Bomber der Whiteman Air Force Base in Missouri sind laut The Aviationist die einzigen Flugzeuge im Bestand der US Air Force, die in der Lage sind, die 14 Tonnen schwere bunkerbrechende Bombe abzuwerfen. Der Jet gibt 2 MOPs in seinem internen Bombenschacht Platz.