USA bauen neue mächtige Wasserstoffbombe

Eigentlich haben die USA und Russland mit den Verträgen START I ( Strategic Arms Reduction Treaty ), START II und New START seit 1991 Abkommen, um den Bestand an Nuklearwaffen zu reduzieren. Mit der B61-13 würde man nicht die Stückzahlen erhöhen, so das US-Verteidigungsministerium. Denn man werde die Wasserstoffbombe B61-7 ausmustern. Außerdem werde man um die Stückzahl weniger B61-12 herstellen, die von der B61-13 produziert werden.

Erst kürzlich haben die USA bekannt gegeben, dass die neue Wasserstoffbombe B61-12 in die Serienproduktion gegangen ist. Jetzt wurde angekündigt, dass mit der B61-13 gerade an einer deutlich stärkeren Variante gearbeitet wird, berichtet FAS .

Größere Zerstörungskraft durch Detonation in der Erde

Die B61-13 wird vermutlich, wie auch die B61-12, begrenzte Fähigkeiten haben, bei der Landung in die Erde einzudringen. Dies soll sie effektiv gegen befestigte Stellungen und Bunkeranlagen machen. Durch den sogenannten Effekt des Ground-Shock Couplings würde die B61-13 bei Zielen unter der Erde eine Zerstörungskraft erreichen, die der einer Oberflächenexplosion mit mehr als einer Megatonne gleichkommt. So könnte, zumindest gemessen an der Zerstörungskraft, die B83 mit ihren 1,2 Millionen Tonnen in den Ruhestand geschickt werden, ohne nukleare Kampfkraft einzubüßen.

Für die B61-11 gab es noch einen speziellen Gefechtskopf, der tiefer ins Erdreich eindringen und auch Beton durchschlagen konnte. Dieser war ein modifizierter Sprengkopf der B61-7. Ob die B61-13 auch so einen Gefechtskopf bekommen wird, ist unbekannt.

B61-13 als Bewaffnung für den B-21 Raider

Die B61-13 soll vom neuen Stealth-Bomber B-21 Raider und seinem Vorgänger B-2 Spirit abgeworfen werden können. Sie ist nicht für die F-35 und ähnliche Kampfjets ausgelegt, weshalb die B61-13s in den USA stationiert werden sollen – dort, wo auch die Stealth-Bomber sind.

Technisch wäre es aber möglich, die F-35 mit der B61-13 zu bestücken, da Form und Gewicht ident mit der B61-12 sein soll. Diese ist 3,6 Meter lang und 324 Kilogramm schwer. Die B61-12 ist ua. für die F-35 gedacht und wird deshalb auch auf US-Stützpunkten in Europa gelagert werden.