Wasserstoffbombe ist seit Jahrzehnten vor der US-Küste verschollen

Das Unglück geschah am 5. Februar 1958, als 2 Air-Force-Jets bei einem Trainingseinsatz mitten in der Luft kollidierten. Ein Bomber trug dabei eine Mark-15-Wasserstoffbombe , auch als Mk-15 bekannt. Mehr als 2 Monate lang durchsuchten die US Air Force und Navy-Taucher das etwa 62 Quadratkilometer große Gebiet. Ohne Erfolg .

Atombombe musste nach Unfall abgeworfen werden

Zur Zeit des Unfalls war es nichts Ungewöhnliches, dass Air-Force-Piloten bei Trainingseinsätzen auch Bomben an Bord hatten. Der Zweck der Trainingsmission war die Simulation eines nuklearen Angriffs auf die Sowjetunion. Dabei überflogen sie auch verschiedene Städte der USA. Während ein Flugzeug die Bombe trug, versuchte ein anderer Jet, den Bomber abzufangen.

Am 5. Februar 1958 erkannte das Radar eines Abfangjägers allerdings nicht, dass beim Training 2 Bomber eingesetzt wurden. Die Flugzeuge kollidierten, der Pilot des Abfangjägers konnte sich noch per Schleudersitz retten. Der Bomberpilot erkannte hingegen, dass eine Notlandung samt dem Gewicht der Atombombe unmöglich war und ließ sie aus etwa 2.000 Metern Höhe fallen. Eine Explosion blieb aus.

Der Pilot kehrte unbeschadet zum Stützpunkt zurück, gab in einem 2004 geführten Interview aber an, die Abwurf bereut zu haben. "Man sollte sich an mich erinnern, weil ich das Flugzeug sicher gelandet habe", sagte er. "Aber man wird sich an mich wegen dieser Bombe erinnern".

Bombe mit oder ohne Plutonium?

Die Frage ist nun, ob es sich bei der Bombe um eine funktionstüchtige Wasserstoffbombe handelte oder nicht. Laut dem Piloten fehle nämlich der Plutonium-Kern, der nötig ist, um eine Kettenreaktion auszulösen. 1966 bezeichnete der damalige stellvertretende Verteidigungsminister Jack Howard in einem Schreiben allerdings als vollständige Kernwaffe, inklusive Plutonium. Im Jahr 2001 revidierte Howard diese Aussage allerdings.