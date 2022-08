Studie zeigt Auswirkungen eines "kleinen" Atomkriegs

© United States Department of Energy

Auch ein "kleiner" Atomkrieg zwischen Pakistan und Indien hätte weltweit verheerende Auswirkungen.

Sogar ein “kleiner” Atomkrieg würde laut einer Studie im Fachmagazin Nature zu einer weltweiten Hungersnot führen. Diese würde wohl über mehrere Jahre Hunderte Millionen Todesopfer kosten. Auch wenn der Krieg nur wenige Tage oder Wochen dauern würde, würden uns die Konsequenzen über Jahre hinweg verfolgen. Rußpartikel kühlen Erde ab Sollten Atombomben auf Städte oder Industriegebiete abgeworfen werden, würde das große Mengen an Ruß in die Atmosphäre blasen. Diese Partikel würden die Sonnenstrahlen reflektieren und zu einem enormen Temperaturabfall auf der Erde führen, so die Forscher*innen. Dieser nukleare Winter wäre das Ende der Nahrungsmittelproduktion, wie wir sie kennen.

Im “kleinsten” Szenario simulierten die Forscher*innen einen Atomkrieg zwischen Indien und Pakistan, bei dem 100 Nuklearsprengköpfe in der Größe von Hiroshima-Bomben detonieren. Das entspricht rund 3 Prozent des weltweiten nuklearen Waffenarsenals. Im schlechtesten Fall, einem Atomkrieg zwischen Russland und den USA, wäre 90 Prozent des nuklearen Arsenals in Verwendung. Sonneneinstrahlung geht um 10 Prozent zurück Durch die Atombomben würden zwischen 5 Millionen und 150 Millionen Tonnen Ruß in die obere Atmosphäre gelangen. Zum Vergleich: Bei den Waldbränden in Australien im Jahr 2019/20, die eine Fläche von Großbritannien vernichteten, gelangen 1 Million Tonnen Ruß in die Stratosphäre.