Atombombe könnte katastrophalen Asteroideneinschlag verhindern

Es klingt im ersten Moment nach einer naheliegenden Lösung, wenn ein riesiger Asteroid auf die Erde zurast: Beschießen wir ihn doch mit einer extrem starken Bombe - etwa einer Atombombe. Eine nukleare Explosion ist auch die Lösung, die in Hollywood-Streifen wie Deep Impact zu sehen ist.

Eine wissenschaftliche Studie hat sich nun ernsthaft und umfassend damit beschäftigt, ob eine Atombombe die Erde vor einem Asteroideneinschlag retten könnte. Demnach könnte eine “Small-Body Disruption” tatsächlich einen Einschlag verhindern. Die Berechnungen zeigen, dass eine solche Abwehr “sehr effektiv” wäre, wenn sie weniger als ein Jahr vor dem berechneten Einschlagsdatum erfolgen würde. Das schreiben die Forscher*innen in der Studie mit dem Titel “Late-time small body disruptions for planetary defense”.

Als Szenario wurde ein Asteroid erdacht, der in etwa die Form des realen Asteroiden Bennu und einen Durchmesser von 100 Meter hat. Bennu selbst ist etwa 5 Mal so groß. Laut den Berechnungen würde eine Atombombenexplosion mit einer Sprengraft von einer Megatonne bis zu 2 Monate vor dem Einschlag auf der Erde dazu führen, dass nur ein winziger Bruchteil der Asteroidenmasse - etwa ein Tausendstel - in Form von Fragmenten auf der Erde einschlägt. Bei einem größeren Asteroiden würde immerhin lediglich ein Hundertstel der Masse die Erde treffen.

Herausforderungen

„Eine der Herausforderungen bei der Bewertung von Abwehrmanövern besteht darin, dass man alle Fragmente und die entsprechenden Orbits modellieren muss, was im Allgemeinen viel komplizierter ist als die Modellierung einer einfachen Ablenkung“, sagte Patrick King, Hauptautor der Studie.