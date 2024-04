Neuer chinesischer Stealth Fighter? Rätselhaftes Flugzeug gesichtet

Ein chinesischer H-6-Bomber hat ein futuristisches Flugobjekt an seiner Unterseite montiert.

Vor Kurzem wurde ein H-6 mit ungewöhnlicher Last gesichtet. An der Unterseite des schweren strategischen Bombers war ein schwarzes Objekt zu kennen.

Entgegen ersten Vermutungen dürfte es sich dabei nicht um eine WZ-8 Stealth-Drohne handeln. Aufgrund der ungewöhnlichen Form rätseln derzeit User*innen in sozialen Netzwerken und Rüstungsexpert*innen, was hier zu sehen ist. Womöglich ist es überhaupt das erste Mal, dass dieses Fluggerät gesichtet wurde. Keine WZ-8 Stealth-Drohne Dass die ersten Vermutungen auf die WZ-8 gefallen sind, scheint logisch. Die Überschall-Drohne hat Stealth-Eigenschaften und ein Nurflügler-Design.

WZ-8 © REUTERS / ALY SONG

Außerdem startet sie nicht vom Boden aus, sondern wird mit einem H-6M-Bomber in die Luft gebracht. Die M-Variante hat statt einen Bombenschacht Hardpoints an der Unterseite, um Marschflugkörper zu tragen und abzufeuern.

Nachdem die WZ-8 vom H-6M gelöst wurde, zünden ihre Triebwerke. Sie soll in großen Höhen als Aufklärungsdrohne unterwegs sein. Laut dem Hersteller soll sie bis zu 50.000 Meter hoch fliegen und Hyperschallgeschwindigkeit mit bis zu Mach 7 (8.643 km/h) erreichen. US-Geheimdienste zweifeln diese Angaben an, bzw. gehen davon aus, dass diese Werte nur theoretisch erreicht werden können. Laut ihnen ist die WZ-8 seit 2021 im Einsatz und macht Überschall-Aufklärungsflüge über Taiwan. Dennoch ist das, was aktuell gesichtet wurde, keine WZ-8. Das unbekannte Fluggerät ist länger und breiter als die WZ-8. Außerdem hat es eine andere Flügelgeometrie. Am besten sieht man das am Heck. Die WZ-8 ist hier gerade, beim unbekannten Fluggerät ist es eher eine Trapezform.

WZ-8 bei einer Militärparade © Weibo

Theoretisch könnte es eine neue Version der WZ-8 sein, die etwa für eine höhere Reichweite oder tatsächliche Hyperschallflüge modifiziert wurde. Dagegen spricht, dass diese Umbaumaßen sehr umfangreich wären. Will man an diese Theorie glauben, wäre das unbekannte Objekt eher eine neue Stealth-Drohne, die auf Basis der WZ-8 gebaut wurde.

Bearbeitet, um die Umrisse deutlicher zu machen: Das unbekannte Fluggerät am H-6M-Bomber © Weibo

Trapezform: FL-71 oder TD-F200J Die Trapezform am Heck bringt 2 mögliche Kandidatinnen ins Spiel. Das eine ist die Stealth-Drohne FL-71, die erstmals 2018 auf einer chinesischen Flugshow zu sehen war. Sie soll mit Mach 1,8 fliegen können. Allerdings hat sie nur ein maximales Startgewicht von 3 Tonnen und ist deutlich kleiner als das gesichtete Fluggerät.

Modell der FL-71. Quelle: asianmilitaryreview.com © www.asianmilitaryreview.com / JR Ng

Dasselbe gilt für die TD-F200J. Anhand von Fotos und der Form des Hecks haben einige User*innen diese Drohne vorgeschlagen. Allerdings handelt es sich lediglich eine Ziel-Drohne mit Stealth-Eigenschaften.

Ziel-Drohne TD-F200J © China Defence

Diese wird verwendet, um feindliche Luftangriffe und Marschflugkörper in Luftabwehrübungen zu simulieren. Sie ist nur etwa 3 x 2 Meter groß, also viel zu klein für das gesichtete Fluggerät. Außerdem stimmt die Form rund um die Front nicht überein. MD-22: Testbett für Hyperschallflüge Von der Größe her würde die Drohne MD-22 passen, berichtet twz.com. Diese war erstmals 2022 bei einer Luftshow zu sehen. Sie ist in etwa 10,8 Meter lang und 4,5 Meter breit. Vergleicht man das mit den Spezifikationen des Bombers H-6M, könnte das unten montierte Fluggerät eine ähnliche Größe haben.

Die MD-22 ist als Hyperschall-Testbett konzipiert. Mit ihr sollen Instrumente und Technologien für Hyperschallflüge (Mach 5+, mehr als 6.175 km/h) erprobt werden. Sie soll bis zu Mach 7 schnell fliegen können und eine Reichweite von bis zu 8.000 Kilometern haben. Die Form der MD-22 scheint dem unbekannten Fluggerät schon sehr nahe zu kommen, aber es sieht nicht nach einem perfekten Treffer aus. Die Nase der MD-22 scheint etwas länger zu sein. Die Unterschiede sind aber womöglich der schlechten Bildqualität der Sichtung geschuldet, bzw. optische Verzerrungen, die beim Fotografieren entstanden sind. Chinas NGAD-Klon Wenn man rein nach der Form geht, sieht das unbekannte Fluggerät verdächtig nach NGAD aus. Unter diesem Projektnamen suchen die US-Streitkräfte derzeit ihren nächsten Stealth-Fighter. Bisher gibt es nur Grafiken von NGAD, ein echter Prototyp wurde noch nicht gesichtet.

NGAD-Konzept © Northrop Grumman

Derzeit sind Boeing und Lockheed Martin im Rennen um NGAD. NGAD soll die alternden F-22 der US Air Force ablösen und in Folge auch die F-35A. Die US Navy hat mit F/A-XX ein eigenes, NGAD-ähnliches Programm. Der daraus entstehende, Flugzeugträger-geeignete Stealth Fighter soll die F/A-18E/F und F-35C ersetzen.

Boeings F/A-XX Konzept samt Begleitdrohne © Boeing

NGAD sieht vor, dass nicht nur ein Kampfjet, sondern auch eine unbemannte Kampfdrohne als "Loyal Wingman"-Begleitflugzeug entwickelt wird. Konzeptgrafiken zufolge würde diese dem NGAD-Jet sehr ähnlich sehen. Sie könnte eine Spur kleiner sein und verzichtet auf das Cockpit, weil keine menschliche Pilot*in nötig ist. China hat 2022 bei einer Luftshow eine eigene Version des NGAD gezeigt. Wenig überraschend sieht diese dem amerikanischen Vorbild frappierend ähnlich. Das mysteriöse Fluggerät scheint der Silhouette des chinesischem NGAD sehr nahe zu kommen.