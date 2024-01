Warum China ein riesiges Netz an Windkanälen gebaut hat

China hat sich in den vergangenen 20 Jahren ein Netz an Windkanälen geschaffen, das westliche Länder übertrifft.

Seit 2007 wurden von China sehr viele Ressourcen in den Bau von insgesamt 18 zivilen Windkanälen gesteckt. Damit sollte für Forscher*innen und Ingenieur*innen der Grundstein gelegt werden, um den ersten chinesischen Passagierjet Comac C919 zu entwickeln.

Die Bemühungen wurden nun im Rahmen einer Studie untersucht, die im Dezember veröffentlicht wurde und von der die South China Morning Post SCMP berichtet. Dabei wurden die Windkanal-Kapazitäten mit denen westlicher Länder verglichen. Die Untersuchung ergab, dass in Europa und den USA insgesamt 18 Tunnel (11 in den USA und 7 in Europa) von diesem Ausmaß existieren, mit denen Flugzeuge entwickelt werden.

Bemerkenswert sei laut der Untersuchung auch, dass die westlichen Windkanäle, in denen Technik für Boeing und Airbus entwickelt wird, nicht größer als 5 Meter sein. Im Gegensatz dazu verfügt China über welche mit 8 Meter und mehr. Vor 2007 gab es in dem Land nur einen konventionellen Windkanal mit einem Durchmesser von 2,4 Meter.