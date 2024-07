F35-Rivale: Chinas neuer Stealth-Kampfjet ist bereit für den Einsatz

Bereits zuvor war in Medienberichten immer wieder die Rede vom J-31 oder auch J-35 für die Flugzeugträger-Variante, offiziell war dieser Name jedoch eben nicht.

In dem Video ist auf der Maschine die Auffschrift J-31B deutlich zu erkennen. In früheren Bildern waren die Jets hingegen mit FC-31 beschriftet. Dass er nun mit einer J-Bezeichnung versehen ist, sei ein Hinweis darauf, dass er die formellen Voraussetzungen für den militärischen Einsatz erfüllt und seinen offiziellen Namen bekommen hat, wie Militärexperte Fu Qianshao gegenüber der SCMP erklärt.

Eine doppelte Bereifung ist aufgrund der höheren Belastung auf Flugzeugträgern nötig. Die Flugzeuge starten dort per Katapult, also mit der möglichst höchsten Beschleunigung aus dem Stand heraus. Bei der Landung kommt ein Fangseil zum Einsatz, um die Jets schnellstmöglich abzubremsen. Bei beiden Aktionen werden die Reifen stark beansprucht.

Jet für den Export?

Man geht davon aus, dass China den Gerfalken auch exportieren will. So gibt es bereits konkretes Interesse aus Ländern wie Pakistan. Der dortige Chef der Luftstreitkräfte kündigte bereits im Jänner an, dass man die J-31 erwerben wolle. Auch andere Länder könnten interessiert sein, da die Auswahl an Stealth FIghtern der 5. Generation eingeschränkt ist.

Man kann sie reduzieren auf die chinesische J-20, die russische Su-57 und die amerikanische F-35. Die J-20 war den meisten interessierten Ländern bisher zu groß und zu teuer. Die kleinere und vermutlich günstigere J-31 könnte hier deutlich attraktiver sein.