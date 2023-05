Mann zündet Su-24-Kampfjet auf sibirischer Militärbasis an

Hinter der Aktion soll die Gruppe "Legion Freiheit Russlands" stecken. Unklar ist, ob der Überschalljet überhaupt in Betrieb war.

Ein unbekannter Mann hat sich in Sibirien Zugang zu einem Flugfeld verschafft und hat dort einen Suchoi Su-24 Kampfjet angezündet. Die lokalen Behörden wussten gar nicht, dass es einen Vorfall gab, bis sie ein Video davon in den sozialen Medien entdeckten.

Die Aufnahme wurde am Montag auf dem Telegramkanal der Gruppe "Legion Freiheit Russlands" geteilt. Die Gruppe gilt als ukrainefreundliche Organisation, die aus militärischen Überläufern aus Russland und Belarus besteht.

Maschendrahtzaun durchschnitten

Das Überschallflugzeug, die Suchoi SU-24, war laut Posting in der Nähe der russischen Stadt Nowosibirsk stationiert. Diese liegt etwa 3.200 Kilometer von der ukrainischen Front entfernt. In der dortigen Suchoi-Flugzeugfabrik könnten Reparaturen am Kampfjet vorgenommen worden sein.