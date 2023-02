Geheime Pläne für russischen Tarnkappen-Kampfjet in Gamer-Forum aufgetaucht

Im Spiel "War Thunder" treffen sich die Spieler*innen nicht nur am virtuellen Schlachtfeld. Auch im Forum des Free-to-Play-Games, in dem Panzer, Flugzeuge oder Schlachtschiffe simuliert werden, geht es heiß her. Insbesondere wenn es um die korrekte Darstellung des virtuellen Kriegsgeräts geht.

Gamer*innen fordern von den War-Thunder-Entwickler Gaijin Entertainment stets akkuratere Abbildungen und führen angeregte Diskussionen über Eckdaten von Panzern und Co. im zugehörigen Forum. Um ihre Argumentation zu untermauern, leaken sie dabei immer wieder geheime Dokumente mit Einzelheiten zu Kriegsgerätschaften - wie zuletzt Details über den modernsten russischen Kampfjet, die Su-57.

Nur 5 Exemplare von Tarnkappenjet

Erst im Dezember trat die neueste Generation der Su-57 ihren Dienst an. Derzeit stehen den russischen Streitkräften nur 5 Exemplare zur Verfügung, 76 hat das Militär beim Hersteller Suchoi bestellt.

Viel war über die Prunkstücke der russischen Luftwaffe bislang nicht bekannt. Berichten zufolge Das ändert sich nun dank dem Leak des Users "ZVO_12_INCH". Er veröffentlichte Leistungsdaten sowie Abmessungen des Tarnkappenjets im War-Thunder-Forum. Unklar ist, ob die besagten Dokumente echt waren oder gar für Geheimdienste relevante Informationen enthielten. Die Moderator*innen des Forums haben die Unterlagen inzwischen entfernt.