Nach vielen Verspätungen und Verschiebungen tritt Russlands neue Kampfjetgeneration ihren Dienst an. Die ersten "Su-57 Felon"-Jets sollen an das 23. Kampfflug-Regiment nach Dzomgi in den östlichsten Teil Russlands geschickt werden, berichtet "The Warzone".

Pilot*innen würden momentan theoretisches Training beziehen, berichtet Oberstleutnant Ilya Sizov in der lokalen Zeitung Suvorovsky Natisk. Daraus lässt sich allerdings schließen, dass es bis zu den praktischen Trainings mit den Su-57 Felons noch eine Weile dauern dürfte.