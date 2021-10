Panzerfahrer leakt schon wieder geheime Pläne wegen Videospiel

In War Thunder bekriegen sich die Spieler*innen nicht nur am virtuellen Schlachtfeld. Auch im Forum des Multiplayerspiels geht es heiß her - besonders wenn es um die korrekte Darstellung des Kriegsgeräts geht.

Nachdem schon im Juli im Streit geheime Dokumente geleakt wurden, ist es nun wieder passiert. Und wieder ist es ein Panzerfahrer, der fordert, dass sein Dienstkettenfahrzeug korrekt dargestellt wird.