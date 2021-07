Soldat leakt geheime Dokumente, um Argument in Forum zu gewinnen

„Ich will doch nur die Stellen hervorhaben, an denen der Spielentwickler Fehler gemacht hat“, schreibt der User Fear_Naught im Forum des Spiels War Thunder . Weil seine Kritik bzw. Hilfsversuche schon zuvor mehrmals abgelehnt wurden, legte er diesmal Beweise für seine Behauptungen vor: geheime Dokumente der britischen Armee .

Soldat drohen bis zu 14 Jahre Haft

„Wie auf dem Umschlag des Dokuments zu lesen ist, verletzt zu den Official Secrets Act. Darauf stehen bis zu 14 Jahre Gefängnis. Als Soldat solltest du das wissen, da du eine Erklärung unterschrieben hat, dass du diese Regeln verstanden hast. Jedes Mal, wenn du so etwas postest, bringst du uns in Teufels Küche, weil das unerlaubte Speichern solcher Dokumente ein Vergehen ist“, schreibt Gaijin im Forum öffentlich an Fear_Naught.

Die Beiträge mit den Bildern der AESP wurden gelöscht. Fear_Naught erhielt eine Verwarnung, wurde aber nicht gesperrt. Ob das Verteidigungsministerium den Soldaten noch zur Verantwortung ziehen wird, ist derzeit nicht bekannt.

Gaijin hat jedenfalls nicht vor Änderungen am Challenger 2 im Spiel vorzunehmen: „Wir sagen es nochmal ganz deutlich: Wir werden nicht Quellmaterial nutzen, solange es nicht öffentlich verfügbar ist und die Geheimhaltung vollständig nachvollziehbar aufgehoben wurde.“