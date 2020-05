Quellcode von Mercedes-Benz-Fahrzeugen online geleakt

Der Source-Code für smarte Komponenten, die in manchen Fahrzeugen von Mercdes-Benz installiert sind, waren im Internet nur unzureichend geschützt. Ein Schweizer Software-Entwickler ist mehr oder weniger zufällig über das Git-Webportal der Daimler AG gestolpert.

Obwohl er nicht dafür berechtigt war, konnte er sich für das Webportal registrieren und anschließend auf mehr als 580 Git-Repositorys von Daimler zugreifen und diese auch herunterladen.

Sensible Daten

Unter anderem kam er auf diese Weise an den Quellcode der in Mercedes-Transportern installierten Onboard Logic Units (OLU). Die OLU ist eine Komponente in den Fahrzeugen, die laut Daimler die Hardware und Software miteinander verbindet und die die Fahrzeuge mit der Cloud verbindet.