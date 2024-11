Wechsel auf neues Android-Handy wird deutlich bequemer

Die entsprechende Entwicklerfunktion heißt " Restore Credentials ". Es basiert auf einem Schlüssel, der im Hintergrund in der jeweiligen App hinterlegt wird. Dieser Schlüssel wird, sobald man die Inhalte eines Telefons auf ein anderes überträgt, einfach mitübertragen. Dabei wird bestehende Passkey -Infrastruktur genutzt. Wichtig zu beachten: Bei einer Deinstallation und Neuinstallation einer App werden die Wiederherstellungsschlüssel nicht übertragen.

Der Wechsel von einem Android-Handy auf ein anderes dürfte künftig deutlich vereinfacht werden. Eine Neuerung ermöglicht es, dass man sich nicht mühsam bei Apps neu einloggen muss. Stattdessen wird das Konto beim Übertragen der Daten mitgenommen . Zwar funktioniert das bei einzelnen Apps bereits jetzt schon, Google stellt nun aber eine standardisierte Lösung bereit, was das Feature deutlich weiter verbreiten dürfte. Davon berichtet The Verge .

Annäherung an Apple

Damit nähert sich Google an den Komfort heran, den man bei Apple-Geräten bereits seit Jahren gewohnt ist. Dort funktioniert der Wechsel von einem iOS-Gerät zum nächsten seit jeher deutlich nahtloser als in Android. Das liegt freilich nicht zuletzt daran, dass die Auswahl an Geräten bei Apple deutlich eingeschränkter ist und das Unternehmen die gesamte Hoheit über Hard- und Software hat.