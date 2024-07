Apples Wetter-App bekommt 2 neue Funktionen

Mit iOS 18 bringt Apple praktische neue Features in die systemeigene App zur Wettervorhersage.

Im Herbst wird Apples neueste Version des iPhone-Betriebssystem iOS 18 erwartet. Dabei bekommt auch eine App, sie sich viele Nutzerinnen und Nutzer wohl tagtäglich ansehen, neue Funktionen. Die Rede ist von der systemeigenen Wetter-App.

Gefühlte Temperatur

Neben der eigentlichen Temperatur wird künftig auch gleichzeitig die gefühlte Temperatur angezeigt - und zwar dann, wenn sie sich von der gemessenen unterscheidet. Die gefühlte Temperatur ist unter anderem von Windgeschwindigkeit, Sonneneinstrahlung und Luftfeuchtigkeit abhängig und kann zum Teil stark von der gemessenen Temperatur abweichen.

Wenn das der Fall ist, wird die gefühlte Temperatur in iOS18 direkt unter der gemessenen Temperatur angezeigt, wie 9to5mac berichtet. Sie wird allerdings in einer etwas kleineren Schriftart sowie in einer anderen Farbe angezeigt.

Zuhause und Arbeit

Eine weitere Neuerung ist, dass automatisch das eigene Zuhause sowie der Arbeitsplatz als Orte in der Wetter-App aufscheinen. Das System zieht sich diese Informationen aus “Kontakte”.

Dort müssen also beide Orte auch tatsächlich eingetragen werden. Hat man das gemacht, kann man immer die aktuelle Wettervorhersage schnell und einfach in der App abrufen.