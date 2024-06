Die besten Carplay und Android-Auto-Apps 2024

TomTom Go

Wer auf die Google-App Waze verzichten möchte, findet in TomTom Go eine würdige Alternative. Der alteingesessene Navigationsanbieter gehört heute zu den beliebtesten Apps in diesem Bereich. TomTom Go lässt dabei kaum Wünsche in Sachen Features offen und übertrumpft die Konkurrenz sogar bei der Darstellung.

Die Carplay- und Android-Auto-Oberfläche ist für schnelle Eingaben während der Fahrt ausgelegt. Neben der Point-of-Interest-Suche können wir unser Ziel direkt per Sprache oder Texteingabe übermitteln. TomTom Go sucht dann anhand unserer vordefinierten Parameter und der Verkehrslage die beste Route. Unterstützt werden Warnungen zu Gefahren, Hindernissen, Kontrollen und Radargeräten.

Besonders hervor sticht aber die optische Darstellung der Route. Am rechten Rand sehen wir eine Zusammenfassung der gesamten Strecke, an komplizierten Gabelungen hebt die App die richtige Spur gut erkennbar hervor.

Beeindruckend sind die vielen Einstellungen, die wir setzen können. Etwa, ob Straßennamen auch im Ausland vorgelesen werden sollen. Das alles hat seinen Preis. Ab 3,99 Euro pro Monat werden für das Abonnement fällig.

TomTom Go ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.