Deutschland: Forderung nach Tempolimit auf Autobahnen wegen E-Autos

Ein Bündnis mehrere Organisationen will maximal 130 auf deutschen Autobahnen wegen der zunehmenden Zahl an E-Autos.

Veröffentlicht wurde die Forderung in einer Pressemitteilung des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) . Hinter der Forderung stehen gleichzeitig noch die Deutsche Umwelthilfe (DUH), die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Nordrhein-Westfalen , der ökologische Verkehrsclub VCD, die Verkehrsunfall-Opferhilfe Deutschland (VOD) und Changing Cities .

Mehr Unfälle durch E-Autos

Dass E-Autos selbst öfter in Unfälle verwickelt sind, zeigte 2022 eine Studie aus der Schweiz. Die Schweizer Versicherung AXA hat untersucht, ob es Unterschiede bei Unfällen mit Elektroautos und herkömmlichen Autos gibt. Eine der Erkenntnisse ist, dass es mit E-Autos mehr Kollisionen gibt.

Daran seien aber die E-Auto-Fahrer selbst schuld. Grund dafür sei nämlich, dass Elektroautos direkter ansprechen, wenn das Beschleunigungspedal getreten wird. Durch das hohe Drehmoment könne es zu einer ruckartigen, ungewollten Beschleunigung kommen, wodurch Fahrerinnen und Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren.

Besonders trifft das auf leistungsstarke Elektroautos zu: „Je mehr Leistung das Fahrzeug hat, desto öfter wird Schaden am eigenen oder Fremdfahrzeugen verursacht“, wird Michael Pfäffli von AXA zitiert. Bei besagten leistungsstarken Modellen würde es 30 Prozent mehr Haftpflichtschäden geben, also Schäden an anderen Fahrzeugen oder am Eigentum anderer.