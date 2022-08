Elektroauto-Fahrer bauen häufiger Unfälle

Die Schweizer Versicherung AXA hat untersucht, ob es Unterschiede bei Unfällen mit Elektroautos und herkömmlichen Autos gibt. Eine der Erkenntnisse ist, dass es mit E-Autos mehr Kollisionen gibt, berichtet heise.de.

Besonders trifft das auf leistungsstarke Elektroautos zu: „Je mehr Leistung das Fahrzeug hat, desto öfter wird Schaden am eigenen oder Fremdfahrzeugen verursacht“, wird Michael Pfäffli von AXA zitiert. Bei besagten leistungsstarken Modellen würde es 30 Prozent mehr Haftpflichtschäden geben, also Schäden an anderen Fahrzeugen oder am Eigentum anderer.

Als Ursache wird genannt, dass Elektroautos direkter ansprechen, wenn das Beschleunigungspedal getreten wird. Durch das hohe Drehmoment könne es zu einer ruckartigen, ungewollten Beschleunigung kommen, wodurch Fahrer*innen die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren. Das wurde mit einem Tesla in einem Crash-Test simuliert. Das Video zeigt was passieren kann, wenn das Fahrzeug plötzlich vor einem Kreisverkehr beschleunigt: