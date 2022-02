Video: Selbstfahrender Tesla fährt gegen Pfosten

Ein Tesla-Auto, das die Full Self-Driving (FSD) Beta verwendet, hat einen Unfall gebaut, der auf Video festgehalten wurde. Der Clip zeigt, wie das Auto gegen einen Pfosten fährt, der einen Fahrradweg von der restlichen Straße abschirmt. Gepostet wurde der Clip vom YouTube-User AI Addict.

Es ist nur ein kleiner Unfall mit Lackschaden, aber er ist trotzdem bemerkenswert. Es könnte nämlich das erste Video sein, das einen Unfall mit der FSD Beta zeigt. Erst im Jänner behauptete Tesla-CEO Elon Musk laut Electrek, dass im Rahmen des Beta-Programms noch kein Crash verzeichnet wurde.

Das Video wurde in der Innenstadt von San Jose mit der neuesten Softwareversion Full Self Driving Beta 10.10 (2021.44.30.15) in einem Model Y gedreht. Zu sehen ist der Vorfall etwa ab Minute 3:25.