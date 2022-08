Tesla geht gegen Video mit umgemähter Kinderpuppe vor

Ein Video, das zeigt, wie ein mit der "Full Self Driving"-Beta-Software (FSD) ausgestattetes Tesla Model 3 eine Kinderpuppe ummäht, stößt dem US-Autohersteller sauer auf. Wie die "Washington Post" berichtet, will Tesla die weitere Verbreitung des Clips verhindern.

Der Hersteller verschickte dazu eine Unterlassungserklärung an die Organisation "The Dawn Projekt", die sich dem sicheren Zusammenspiel von Computer und Menschen verschrieben hat und in einer Kampagne den US-Kongress auffordert, die Software zu verbieten.

Tesla sieht in dem Video eine "diffamierende Falschdarstellung" seiner Full-Self-Driving-Technologie, die sich außerdem noch in der Entwicklung befinde, heißt es in der Unterlassungserklärung.