Dacia Spring im Test: Das kann das Elektroauto um 14.000 Euro

Der Dacia Spring ist eine Besonderheit in der Palette aktuell verfügbarer Elektroautos. Während die meisten Hersteller den ersten Schritt in die Elektrifizierung nur mit teuren SUVs wagen, musste Dacia seinem Ruf gerecht werden, ein möglichst leistbares Angebot aufzustellen.

Wesentliches als Auslegungssache

"Konzentration auf das Wesentliche" lautet eine der großen Überschriften in der Preisliste des Dacia Spring. Interessant ist, was Dacia als das Wesentliche betrachtet und wo man Abstriche gemacht hat. Was man etwa sofort merkt, wenn man in den Dacia Spring einsteigt, ist, dass dem Sounddesign des Türschließens nicht allzu viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Das Scheppern wirkt nicht edel, die Sitze kommen in der Comfort-Plus-Ausstattung dagegen in Lederoptik mit schicken orangen Nähten daher.

Der Lenkerbereich ist gewöhnlich und leicht verständlich gestaltet. Nach den Knöpfen für die elektrischen Fensterheber vorne muss man ein wenig suchen. Sie sind unterhalb des 7-Zoll-Touchscreens in der Mitte angebracht, wo sie von beiden Vordersitzen leicht erreicht werden. Das spart zusätzliche Knöpfe an der Fahrer*innentür.

Die Gangschaltung kommt mit 3 Optionen aus: Drive, Rückwärts und Neutral. Wo ist das "P" wie Parkstellung? Weggelassen. Man stellt auf Neutral und zieht die Handbremse an. Für die Klimatisierung gibt es Drehregler. Das Hauptmenü am Display zeigt nur 6 Optionen an. Alles ist einfach und klar verständlich. Die Eignung des Spring als Carsharing-Auto liegt auf der Hand.