Honda e im Test: Schicker Stadtflitzer mit Lounge-Atmosphäre

Monitore statt Spiegeln

Dass man beim Fahren sowohl auf den kleinen Bildschirmen links und rechts als auch im Rückspiegel Kamerabilder erhält, ist zunächst eigenartig, aber man gewöhnt sich schnell daran. Das Kamerabild im Rückspiegel kann per Abblendwippe übrigens auf einen analogen Spiegel umgestellt werden. Großer Vorteil von Kameras statt Spiegel bei Nacht ist, dass man nicht von Scheinwerfern anderer Autos geblendet wird. Leicht irritierend ist manchmal, dass Lichter, deren Frequenz mit der Bildrate der Kameras interferiert, am Display zu flackern scheinen. Wenn am Seitenspiegeldisplay ganze Bürohäuser zum Stroboskop werden, sieht das schräg aus.

Beim Fahren unterstützen zahlreiche Assistenz- und Warnsysteme. Visuell und akustisch gewarnt wird u.a. vor geringen Abständen in alle Richtungen - was im dichten Stadtverkehr mit durchschlüpfenden Motorradfahrern öfters vorkommt -, vor Fahrradfahrern im toten Winkel oder vor zu hoher Annäherungsgeschwindigkeit an eine stehende Fahrzeugkolonne. Auf der Autobahn kann man den adaptiven Tempomat aktivieren, wenn man hinter die dazu notwendige Tastenfolge am Lenkrad kommt. Die ist nicht ganz intuitiv. Der Honda e passt sich dann bis zu einem eingestellten Maximalwert der Geschwindigkeit der Fahrzeuge vor ihm an.

Nervenkitzel Einparken

Angenehm ist bei langen Autobahnfahrten auch der Spurhalteassistent. Großteils gut funktioniert das automatische Einparken, in gewissen Szenarien steigt aber die Nervosität beim tatenlosen Zusehen. Bei einer engen Parklücke vor einem Motorrad oder auf einem Parkplatz mit Erdboden neben dünnen Bäumchen brach ich den automatischen Einparkvorgang sicherheitshalber per Tritt auf das Bremspedal ab. Sollte man den Honda e einmal um 180 Grad wenden müssen, kommt ein großer Vorteil zum Tragen: Durch den Heckantrieb hat die Lenkung an der Vorderachse mehr Spielraum erhalten. Der Wendekreis beträgt nur 8,6 Meter, was auf engem Raum extrem praktisch ist.

Einer der störendsten Punkte im Innenraum des Honda e ist die Platzierung bzw. Ausführung der Knöpfe für die Sitzheizung. Menschen mit langen Beinen können sie unabsichtlich aktivieren. Mir ist das während des Testens oft passiert.