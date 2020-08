Tesla Roadster im Test: Auch nach 10 Jahren ein echter Renner

Vor 12 Jahren war die automobile Welt noch eine völlig andere. Tesla war ein kleines Start-up, als es 2008 den Roadster, sein erstes Produkt auf den Markt brachte. Elon Musk und seine Weggefährten mussten die Welt erst davon überzeugen, dass ein Elektroauto tatsächlich ein cooles Gefährt war, mit dem man 300 Kilometer am Stück fahren und an der Ampel jeden konventionellen Sportwagen abhängen konnte.

Der Roadster war ein Fuß in der Tür zu all jenen Menschen, die E-Autos aufgrund ihrer Umweltverträglichkeit interessant fanden, aber noch zu große Ängste vor ihrer Alltagstauglichkeit hatten. Er war ein Gradmesser und ein Wegbereiter für die Elektromobilität als Ganzes. Wir haben ausprobiert, wie sich der alte Roadster heute fährt. Der neue ist ja quasi schon im Anrollen - für Tesla-Verhältnisse, denn Verspätungen gehören beim heute an den Börsen wertvollsten Autohersteller der Welt zum Programm.

Britisches Erbe

Durch den Elektroautohändler G-Electric sind wir zu einer Testfahrt gekommen. Das Roadster-Exemplar für unsere Spritztour wurde kurz zuvor an die Wiener Fahrschule Avia verkauft. In seiner roten Lackierung sieht der Tesla Roadster wie ein zeitloser Klassiker aus. Das Design ist an den Lotus Elise angelehnt. 2500 "Glider" hatte Tesla bei Lotus bestellt, also quasi den kompletten Roadster ohne Antriebsstrang. Zum Elise gibt es doch einige grundlegende Unterschiede. Am Ende teilen sich die Fahrzeuge nur rund sechs Prozent gemeinsame Komponenten.

Mit nur rund 40.000 Kilometer auf dem Tacho zählt unser Testfahrzeug wohl zu den am besten erhaltenen der 2500 produzierten Roadster-Exemplare. Es wurde 2010 produziert, besitzt einen Motor mit 215 kW (288 PS), einen 53 kWh-Akku und kommt auf 1,237 Tonnen Masse. Mit seinen Beschleunigungswerten zwischen 3,7 und 4 Sekunden von 0 auf 100 konnte der Roadster seine Passagiere schon lange vor Teslas "Ludicrous Mode" in Verzückung versetzen.