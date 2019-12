Elon Musk: 20 Meilensteine in 10 Jahren

Flammenwerfer bis Marsrakete

Was Musk angreift, aus dem wird was, und sei es auch noch so absurd. Diese Zuschreibung haben nicht viele Unternehmenschefs. Musk versteht es noch dazu bestens, sich bei allem wirtschaftlichen Ernst eine Menge Humor zu bewahren. Als er nach dem Ausverkauf von Baseball-Kappen mit dem Schriftzug der Boring Company auf Twitter scherzte, man werde demnächst Flammenwerfer verkaufen und seine Fans die Idee großartig fanden, kam ein entsprechendes Produkt 2018 tatsächlich in den Verkauf. Dass es aufgrund gesetzlicher Bestimmungen "Not-a-Flamethrower" genannt werden musste und eigentlich auch kein Flammenwerfer ist, sondern eine Lötlampe, ist egal. Was bleibt ist der Eindruck, dass alles machbar ist.

Elon Musk hat im vergangenen Jahrzehnt, metaphorisch gesprochen, einen Seiltanz vollführt und dabei Saltos geschlagen, ohne abzustürzen. Das Ereignis, das Elons Musks Erfolgslauf in den vergangenen zehn Jahren am besten repräsentiert, ist wohl der erste Start der Falcon-Heavy-Rakete im Februar 2018. Die im Prinzip aus drei Falcon-9-Raketen bestehende Trägerrakete ist die stärkste ihrer Art seit der Saturn V des Apollo-Programms in den 60er- und 70er-Jahren. Mit ihr sollen künftig Frachten bis zum Mars transportiert werden.

Denkmal im All

Statt formloser Testfracht ließ Musk einen roten Tesla Roadster in die Rakete packen, an dessen Steuer eine Puppe im Raumanzug namens "Starman" platziert wurde. Beim Start wurde David Bowies "Life on Mars" gespielt. Die in alle Welt live übertragene Aktion lief beinahe fehlerlos ab. Die parallel landenden Booster-Raketen erschienen für viele Beobachter wie Realität gewordene Science Fiction.

Musk verfolgte die ganze Angelegenheit mit einer Mischung aus Ungläubigkeit, Erleichterung und Freude darüber, sein Geistesprodukt tatsächlich fliegen zu sehen. Mit dem Tesla fahrenden Starman, der nun auf einer Umlaufbahn um die Sonne schwebt, die an ihrem weitesten Punkt über jene des Mars hinausgeht, hat sich Elon Musk ein witziges Denkmal gesetzt, das selbst die ägyptischen Pyramiden um Milliarden Jahre überdauern könnte.