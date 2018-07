Nach Kritik an Mini-U-Boot: Musk rastet aus und beschimpft Rettungstaucher

Musk rechtfertige sein Hilfsangebot und behauptet, dass sein Mini-U-Boot sehr wohl die Kinder aus der Höhle hätte bringen können. Den Rettungstaucher beschimpfte er dabei als pädophil: "Sorry pedo guy, you really did ask for it", schrieb Musk auf Twitter. Ein Twitter-User kritisierte Musks Beschimpfungen, worauf dieser noch nachlegte: "Ich wette, dass es wahr ist."