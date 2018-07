Fahr zur Höhle: Elon Selbstlos rettet einmal mehr die Welt

In den sozialen Medien wird seine Weitsicht und Uneigennützigkeit zu Recht gewürdigt. Wir bräuchten mehr Menschen von seiner Sorte, dann wären alle Probleme schnell gelöst, sagen seine erleuchteten Jünger. Am liebsten hätten ihn viele, er selbst eingeschlossen, gleich als wohltätigen Diktator. Dass Elon ein reicher Irrer mit Erlöserkomplex sein könnte, der an einer Welt bastelt, in der er und seine reichen Freunde die uninspirierten Drohnen mit Technologie unterjochen, ist eine Unterstellung, grenzt an Blasphemie, genau wie die Gerüchte, dass Musks reiche Freunde für den Fall, dass ihre Zukunftsvisionen scheitern, schon mal Grundstücke in Neuseeland aufkaufen. Musk wird sich nach seinem äußerst erfolgreichen Ausflug nach Thailand bald wieder auf den Heimweg machen. Barfuß. Über das Meer.