Elon Musk will Kinder in Höhle mit SpaceX-U-Boot retten

Mini-U-Boot

Eine Idee ist eine aufblasbare Kapsel zu bauen, was aber nicht so erfolgsversprechend sei, wegen den vielen scharfen Felskanten in der Höhle. Musk hat dennoch solche Kapseln in Auftrag gegeben, die in den USA gebaut und bereits nach Thailand gebracht wurden.

Für einen besseren Plan hält Musk diese Idee: Ein Mini-U-Boot in Kindergröße. Dieses soll aus der Röhre einer Treibstoffleitung der SpaceX-Falcon-9-Rakete gebaut werden. Sie soll leicht genug sein um von zwei Tauchern getragen werden zu können, schmal genug um durch die engen Passagen zu passen und sehr robust sein.

Das Mini-U-Boot soll vier Anschlüsse für Taucherflaschen haben, um die Kinder darin mit Sauerstoff zu versorgen. Auf die Frage hin ob man auch einen MP3-Player einbauen könnte, um die Kinder mit Musik zu beruhigen, sagte Musk: ja.