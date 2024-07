Leak deutet auf mysteriöses neues Apple-Produkt hin

Ein Code, der in Apples Backend entdeckt wurde, deutet auf die Entwicklung eines neuen Produkts hin, über das schon viel spekuliert wurde. Wie Macrumors berichtet, handelt es sich dabei um ein Device mit dem Identifier “HomeAccessory17,1,”.

Der Name erinnert an den HomePod, der den Identifier “AudioAccessory” trägt. Darum liegt nahe, dass es sich dabei um einen HomePod mit Display handelt. Über ein solches Produkt wird bereits seit längerem spekuliert. Das Gerät soll zudem mit einer Software-Variante von tvOS ausgestattet sein - ähnlich wie frühere Homepods.

A18-Chip

Der Code verrät aber noch mehr. So weist "17,1" darauf hin, dass das mysteriöse Gerät mit dem kommenden A18-Chip ausgestattet sein soll. Dieser dürfte auch bei den kommenden iPhones verbaut sein.

Er unterstützt dabei das KI-Tool Apple Intelligence. Es liegt also nahe, dass Apple mit dem Gerät ein smartes Display für den Heimgebrauch vorstellen wird, das per Spracheingabe gesteuert wird und über KI-Fähigkeiten verfügt.

Das wirft allerdings gleichzeitig auch die Frage auf, wie Apple in Europa mit dem Gerät verfährt. Denn Apple Intelligence wird aus Datenschutzgründen vorerst nicht in der EU angeboten. Das Device ohne die KI-Features zu verkaufen, erscheint nicht besonders sinnvoll. Nicht ausgeschlossen ist jedoch auch, dass Apple Intelligence in absehbarer Zeit doch noch in Europa startet.

Neue AppleTVs

Macrumors hat zudem noch Hinweise auf 2 neue AppleTV-Modelle gefunden. Es wird spekuliert, dass diese sowie der mögliche HomePod mit Display im Rahmen der iPhone-Präsentation im September vorgestellt werden könnten.