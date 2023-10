Apple arbeitet an neuem HomePod mit Display

Der X-Account Kosutami teilt immer wieder Bilder von Apple-Prototypen. Diesmal hat er ein besonders interessantes Exemplar gepostet. Es handelt sich dabei um einen HomePod mit einem völlig anderen Glas an der Oberseite, das auf ein Display hindeutet. Laut 9to5mac handelt es sich um einen echten Prototyp.

Was genau auf dem Display angezeigt wird, ist unklar, eine Steuerung der Musikwiedergabe via Touchscreen wäre jedenfalls naheliegend. Es könnten auch ergänzende visuelle Inhalte zu Anfragen an Siri dargestellt werden. Optisch würde ein rundes Display auf dem HomePod jedenfalls eine gute Figur machen. Auch andere Apps, wie Messaging-Apps könnten dort Nachrichten direkt darstellen, wenn man das wünscht.