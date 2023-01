Neuer Apple HomePod im Test: Der Klang-König

Der Klang des HomePod weiß in der Praxis zu überzeugen. Trotz der für Boxen immer noch eher kompakten Bauweise tönt Musik klar und kräftig aus dem Gerät. Bei Elliott Smiths Waltz #2 sind die taktangebenden Drums, die fast schon klirrende Gitarre und das abrundende Klavier so schön definiert, dass man das Gefühl bekommt, den Song einzeln auseinandernehmen zu können. Bei Wonderwall von Oasis ist die meist fast schon untergehende Bassline klar herauszuhören. Und apropos Bass: Während jener bei klassischer oder gitarrenlastiger Musik dezent in den Hintergrund rückt, zeigt er bei elektronischen Klängen Stärke. Bei HVOBs Panama sorgt der kompakte Subwoofer für einen treibenden Bass, den man der kleinen Box kaum zutraut.

Das Einrichten des HomePods geht mit Apple-Geräten üblicherweise schnell und innerhalb weniger Minuten. Als etwas mühsam hat sich das Aktualisieren auf die aktuellste Firmware und das Konfigurieren herausgestellt. So wollten die HomePods zuerst nicht mit meinem Mesh-WLAN zusammenarbeiten. Lösen konnte ich das Problem nur, indem ich temporär einen Smartphone-Hotspot eingerichtet habe, um die Geräte erstmalig zu konfigurieren. Anschließend haben sie beim Transfer in das eigentliche WLAN wie erwartet funktioniert.

In Sachen Bedienung hat sich im Vergleich zu den bekannten Geräten nichts verändert. Die HomePods verfügen über eine berührungsempfindliche Oberseite , die in unterschiedlichen Farben leuchtet. Dort kann man schnell die Lautstärke anpassen, Songs pausieren, skippen oder zurückspringen sowie Siri aktivieren.

Wie die Musik auf den HomePod kommt

In Sachen Software setzt Apple auf Gewohntes. So können Audioinhalte einfach von jedem Apple-Gerät via AirPlay übertragen werden. Das funktioniert durch die Bank mit allen Apps, sei es Apple Music, YouTube, Spotify oder anderen. Hat man mehrere HomePods oder andere AirPlay-fähige Geräte in verschiedenen Räumen, kann man auch Multiroom-Wiedergabe realisieren. Bei mehreren HomePods kann man sie auch als Intercom-System verwenden, also Nachrichten von einem Raum in den anderen übertragen.

Wer kein Gerät in die Hand nehmen möchte, um den HomePod zu steuern, muss sich an den Sprachassistenten Siri wenden. Einfache Anfragen, wie das Abspielen eines Radiosenders, Musikstück XY oder Fragen nach dem Wetter löst Siri schnell und problemlos. Auch das Umrechnen von Einheiten funktioniert gut. Wird es ein bisschen komplexer (“Wie viele Kalorien hat ein Ei?”), gerät Siri auch 2023 immer noch an seine Grenzen und serviert Antworten entweder gar nicht oder schickt sie an das nächstgelegene iOS-Gerät.

Apple verspricht übrigens, es mit dem Datenschutz besonders genau zu nehmen. So hört der HomePod bis auf "Hey Siri" nicht zu und Anfragen werden nur per Opt-In zur Verbesserung des Dienstes ausgewertet. Frage nach persönlichen Inhalten, wie etwa Nachrichten oder Kalendereinträge werden vorwiegend über das lokale Netzwerk bereitgestellt, um keinen zusätzlichen Angriffsvektor zu schaffen.

Kompatibilität mit Apple TV

Abgesehen von iOS-Geräten kann man den HomePod auch noch wahlweise über den AppleTV 4K mit Ton versorgen. Sind die Lautsprecher einmal eingerichtet, findet man sie dort einfach in den Einstellungen. Das Verbinden hat im Test ohne Probleme funktioniert, eine Verzögerung zwischen Ton und Bild war nicht bemerkbar. Mit 4 HomePods kann man hier sogar Surround-Sound schaffen, wobei aber ein Subwoofer (schmerzlich) vermisst wird. Zwar kann man einen externen Subwoofer per Workaround einbinden, allerdings wird dann die Surround-Funktion deaktiviert.

Unterm Strich sind die HomePods am AppleTV eine willkommene Alternative, um etwa eine Soundbar zu ersetzen. Wer ein echtes Heimkino mit 5.1 oder 7.1 will, wird wohl eher zu dezidierten Surround-Systemen greifen.